Мог оказаться последним: Клиентка «Моремании» рассказала об ужине, который закончился реанимацией

Жительница Москвы попала в реанимацию с диагнозом сальмонеллёз после ужина в ресторане «Моремания». Судебный процесс против заведения продолжается уже больше года, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка попала в реанимацию после праздничного ужина в ресторане «Моремания». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В октябре прошлого года Елена (имя изменено) вместе с мужем отмечала свой день рождения в ресторане на Ленинском проспекте. В меню праздничного ужина входили жареный рис с морепродуктами, креветки, том-ям и роллы, которые были предложены в качестве комплимента. Через два дня после визита в ресторан состояние пострадавшей резко ухудшилось: начались диарея, рвота, озноб и высокая температура. Муж тоже почувствовал недомогание, однако лечился амбулаторно, в то время как Елену госпитализировали.

Она провела три дня в реанимации, где врачи диагностировали у неё сальмонеллез штамма «Лондон». Девушка считает, что могла отравиться роллами, так как вне ресторана не употребляла ничего необычного. После перенесённой болезни её здоровье значительно ухудшилось и ей повысили группу инвалидности до первой. Елена обратилась в Роспотребнадзор и суд.

После проверки в «Моремании» было изъято 250 килограммов просроченных продуктов, а также отстранены 11 сотрудников без медицинских книжек и анализов. В фарше «краб – креветка» обнаружили превышение допустимого количества колиформ — бактерий группы кишечной палочки.

Суд первой инстанции обязал ресторан выплатить пострадавшей компенсацию в размере 570 тысяч рублей и штраф в 252 тысячи. Судебное разбирательство всё ещё продолжается.