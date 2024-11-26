Госдума требует проверить «Мореманию» после расследования о тухлятине в ресторанах

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова отправила запросы в Роспотребнадзор и Прокуратуру Москвы с призывом прийти с инспекцией в рестораны «Моремания» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ о нарушении там санитарного законодательства.

Из видео следует, что в ресторанчиках сети не отказывались от упавшей на пол рыбы, а поднимали её и клали обратно на стол, после чего она попала в тарелки к гостям. Также там обивают приставшие куски еды с ножа о мусорный бак, потому что он удобно стоит под рукой и смеются над теми рестораторами, которые соблюдают правила маркировки.

SHOT ПРОВЕРКА также отправила запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру с результатами расследования. Адреса заведений, где был обнаружен антисанитарный ад: г. Москва, проспект Мира, 211к2

г. Москва, ул. Киевская, 7к2.