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26 ноября, 13:49

Госдума требует проверить «Мореманию» после расследования о тухлятине в ресторанах

ГД просит Роспотребнадзор проинспектировать «Мореманию» по следам SHOT ПРОВЕРКИ

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова отправила запросы в Роспотребнадзор и Прокуратуру Москвы с призывом прийти с инспекцией в рестораны «Моремания» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ о нарушении там санитарного законодательства.

Из видео следует, что в ресторанчиках сети не отказывались от упавшей на пол рыбы, а поднимали её и клали обратно на стол, после чего она попала в тарелки к гостям. Также там обивают приставшие куски еды с ножа о мусорный бак, потому что он удобно стоит под рукой и смеются над теми рестораторами, которые соблюдают правила маркировки.

SHOT ПРОВЕРКА также отправила запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру с результатами расследования. Адреса заведений, где был обнаружен антисанитарный ад:

  • г. Москва, проспект Мира, 211к2
  • г. Москва, ул. Киевская, 7к2.
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Ранее Life.ru опубликовал большое расследование о ресторане «Моремания», клиенты которого нередко жаловались на всё, на что можно жаловаться, если речь идёт об общепите. К примеру, это недовес порций, отсутствие блюд из меню, грязные столы и диваны. Однако за закрытой дверью, на кухне, творились ещё более ужасные и тошнотворные вещи. Кстати, администрация заведения считает, что с их ресторанчиком всё в порядке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Butus

Владимир Озеров
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