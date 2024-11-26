Антисанитария, роллы с кровью. Шокирующая изнанка сети магазинов-кафе «Моремания»

Агенты «SHOT Проверки» уже больше года исследуют качество продуктов из супер- и гипермаркетов, а также точек общественного питания. Увы, практически везде они видели примерно одну и ту же схему работы: сотрудники без медкнижек, грязь и мусор на кухне, работа с продуктами грязными инструментами и руками. Одно из заведений сети магазинов-кафе «Моремания» исключением не стало.

Что такое «Моремания»

Интересный и по-своему уникальный проект общепита родился в 2015 году и преследовал цель стать своеобразным рыбным «Макдоналдсом». Его запустили владелец огромного рыбоперерабатывающего предприятия «ИТА Северная компания» Виталий Корнев и Оксана Ильина.

Решение о запуске было вынужденным — «Северная компания» в 2014 году из-за западных санкций и продуктового эмбарго потеряла около 70% выручки. Фирме срочно нужны были новые каналы сбыта продукции. Выход был найден в совмещении рыбного магазина с кафетерием, где можно было недорого и очень быстро попробовать продукцию основного бизнеса Корнева.

Расцвет «Моремании» пришёлся на 2016–2017 годы, когда главной проблемой коммерсантов оказалось наличие подходящих площадок для бизнеса: в недорогие заведения, где подавали вкусную рыбу, выстраивались очереди, и к вечеру холодильники точек пустели практически полностью.

Изначально работу сети оптимизировали по максимуму, в том числе это коснулось и персонала — каждый сотрудник магазина-кафе был универсалом, мог работать и поваром, и кассиром, и барменом. Позиции управляющего точкой не было, на официантах сначала тоже экономили — посетители обслуживали себя сами. Такие меры позволяли уменьшить чек для покупателя и выглядеть намного привлекательней на фоне конкурентов. Впрочем, времена, похоже, изменились.

На что жалуются клиенты «Моремании»

Суши-шеф режет рыбу, а после нож обивает о край переполненного мусорного бака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Octavian Lazar

— Грязь, готовят из несвежих продуктов, зная о том, что поставка некачественная (сама администратор созналась, что товар ненадлежащего качества получили), и всё равно продолжают подавать посетителям, — пишет Asiya1211 на одном из сайтов-отзовиков. — Посетили этот ресторан в надежде получить незабываемые впечатления от разнообразия морепродуктов. Итог — полнейшее разочарование.

Претензий к качеству обслуживания в сети десятки, причём география жалоб — практически все точки в Москве и области. Недовольные клиенты отмечают хамство обслуживающего персонала, большие задержки с подачей блюд, из-за чего на стол пища часто попадает уже холодной. Есть жалобы на недовес, отсутствие блюд, указанных в меню, грязные столы и диваны.

— Раньше было лучше. Да, концепция заведения подразумевает минимум официантов, но не настолько отмороженных, как и рыба! — подводит итог подобного рода жалобам на работу точек «Моремании» пользователь с ником Uary. — Форель в сашими невкусная, просто тряпка. Стейк залили маслом, зачем??? Сёмга и так жирная рыба! Половины меню просто нет!

Судя по отзывам, ухудшилось и качество самих продуктов и полуфабрикатов.

— Покупали сибас для приготовления дома. Когда рыба приготовилась, от неё исходил несвежий запах. Больше нет желания покупать здесь что-либо! — сетует Оксана 07.

Немудрено, что летом прошлого года кафе на улице Житной в Москве закрывали из-за случившегося отравления одного из посетителей. В заведение немедленно нагрянула проверка, выявившая целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Специалисты Роспотребнадзора отчитались, что заведение не осуществляет контроль качества и безопасности поступающего сырья и готовой продукции. Продукты в холодильных камерах не имели маркировки, информации о сроке годности и дате изготовления. Кроме того, в ресторане даже не дезинфицировали посуду.

Что в «Моремании» нашла «SHOT Проверка»

Посетители жалуются на несвежий запах готовых блюд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

«SHOT Проверка» выяснила, что спустя пару месяцев после этого резонансного случая ситуация повторилась в другой точке сети: одна из посетительниц ресторана провела в заведении свой день рождения, который чуть было не оказался для неё последним: женщину увезли на скорой прямиком в реанимацию. Винит она упомянутую точку и рыбные блюда, которые там готовятся. Сейчас пострадавшая ведёт с сетью судебную тяжбу, но пока вину «Моремании» суд признаёт лишь частично.

Похоже, даже после второго случая менеджмент компании выводов так и не сделал — внедрённые в один из ресторанов «Моремании» агенты «SHOT Проверки» увидели, что рестораны сети продолжают работать в режиме нарушения всех правил СанПиН.

Например, на кадры скрытой съёмки попало то, как суши-шеф режет рыбу, а после нож обивает о край переполненного мусорного бака. Уборщица отмывает пол от жира и слизи строительным шпателем. И этим же шпателем чистит разделочные доски и столы.

— Ничего страшного, что поделать, — поднимает упавшие на пол нарезанные ломти лосося сотрудник одного из столичных ресторанов «Моремании» и кладёт их обратно в лоток с рыбой. Вероятно, они пойдут в ход, так как «по рыбе очень большой минус поэтому, чтобы отходов не было много». Так комментирует он своё действие.

Ко всему прочему агент «SHOT Проверки» при изготовлении роллов случайно порезала палец и закапала блюдо кровью. В этот момент выяснилось, что сотрудники кухни с трудом помнят, где находится аптечка с бинтами и перекисью водорода. Куда после этого делись окровавленные роллы, наш шпион так и не поняла.

Мертвецы и «Моремания»

В приватных беседах с агентом сотрудники говорят, что жалобы на них сыпятся со всех сторон — они аккумулируются в специальных внутренних чатах работников ресторанов. А бренд-менеджер ресторана, похоже, и вовсе раскрыл страшную изнанку «Моремании»: оказывается, на точки в сети якобы берут работать даже наркоманов. Он утверждает, что фирма столкнулась уже с несколькими случаями смертей. Предполагается, что причиной стали передозировки на квартирах, которые руководство компании снимает для иногородних сотрудников.

— У нас были жмурики уже. Могу фото показать, — откровенничает бренд-менеджер с агентом «SHOT Проверки», показывая фотографии с телами людей со следами каких-то порезов и других повреждений. — Видишь, синие. Это вот они сами с собой делают.

Что не так с кадрами «Моремании»

На стажировку в «Мореманию» можно устроиться без медкнижки. Фото © ТАСС / RBC

Почему эти люди попадают в «Мореманию» — вопрос открытый. Но есть одно из возможных объяснений: в сети бывают случаи трудоустройства работников без медкнижек и даже не прошедших медобследование. Например, агент «SHOT Проверки» пришёл на стажировку таким же образом.

Подобная практика наводит на мысли, что сеть может испытывать серьёзный дефицит рабочих рук. При этом на сайте компании раздел «Работа» состоит из нескольких строк с предложением отправить резюме или позвонить по номерам рекрутеров.

На основных сайтах по поиску работы раздел «Моремании» не содержит ни одной вакансии, а единственный доступный для чтения отзыв о работе в компании (их на сайте 44, но фирма закрыла доступ ко всем, кроме последнего) даёт понять, что в «Моремании» может быть большая текучка кадров.

На сторонних сайтах-отзовиках среди недостатков работы в компании бывшие сотрудники указывают низкие зарплаты, неудобный график с плавающими выходными, штрафную систему и отсутствие повышенных ставок за переработку или работу в ночное время и по праздникам. При этом комментаторы жалуются на тяжёлый физический труд и короткий обеденный перерыв.

Оператор «Моремании» — АО «СК Сервис» — за прошлый год показал выручку почти 2 млрд рублей. Фото © ТАСС / RBC

Сколько зарабатывает «Моремания»

Подобная ситуация плохо согласуется с объёмами бизнеса. Юридическое лицо, управляющее сетью магазинов-кафе «Моремании», — АО «СК Сервис» — за прошлый год показало выручку почти 2 млрд рублей. При этом чистая прибыль за 2023 год составила без малого 100 миллионов.

Судебные дела «СК Сервис», в которых фирма выступает ответчиком. spark-interfax.ru

В том же году в компании официально были оформлены 333 сотрудника. Согласно данным государственной службы занятости, поварам, барменам, продавцам-кассирам, официантам и операторам горячей линии менеджмент фирмы в 2023 году предлагал зарплаты в вилке от 35 до 100 тысяч рублей — вполне рыночное предложение исходя из индивидуальных условий труда, которые могут включать в себя неполную занятость.