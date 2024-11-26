«Это странно!» В «Моремании» шокированы видео SHOT ПРОВЕРКИ с тухлятиной и кровяными роллами

Сотрудники столичной сети кафе «Моремания» пришли в ужас от результатов SHOT ПРОВЕРКИ, которая обнаружила массу нарушений на кухне, в том числе используемые повторно упавшие продукты и отсутствие медкнижек у работников.

«Это странно!» — так одна из сотрудниц, назвавшая себя представителем из «центрального офиса», прокомментировала нашему корреспонденту валявшийся на полу лосось. По её словам, в «Моремании» по адресу проспект Мира, 211, корп. 2, с соблюдением правил всё чётко и строго — заготовленные с утра продукты уже к вечеру числятся списанными. Однако именно в этой точке первый день нашего агента начался с обучения по «оживлению» тухлых ингредиентов.

Филиал сети по адресу ул. Киевская, 7, корп. 2, который буквально за 10 минут до выпуска SHOT ПРОВЕРКИ закрылся «по техническим причинам», уже распахнул свои двери для посетителей. Правда, на полу валялся мешок с креветками, а из меню пропала половина блюд. Связано ли это с расследованием — большой вопрос: сотрудники списали дефицит позиций на небольшие закупки. Работники в один голос уверяли, что все работают исключительно с медкнижками. Руководство сети заведений «Моремания» так и не вышло на связь.