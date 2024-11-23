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23 ноября, 10:19

Россиянки принялись массово сдувать «утиные губы»

SHOT ПРОВЕРКА: Россиянки стали сдувать утиные губы из-за подорожания препаратов

Россиянки стали сдувать «утиные губы». Одной из причин этого является дорогое обслуживание — за год стоимость импортных препаратов выросла на 40%. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, накачать губы в московской клинике теперь стоит 25-30 тысяч рублей в среднем. Частники предлагают вариант подешевле — 15 тысяч. В салонах объяснили подорожание ростом цен на препараты. Увеличение цен затронуло как европейских филлеров, которые принято считать более качественными, так и китайских и корейских.

Из-за подорожания услуг россиянки стали возвращаться к естественности. Одна из девушек призналась, что на её решение сдуть губы оказали влияние потеря индивидуальности и опасения, что гель может мигрировать. Это грозит дополнительными тратами, ведь придётся делать коррекцию, которые у ряда мастеров стоит как само увеличение губ.

Россиянки начали закалывать лицо филлерами ради «козьего» подбородка
Россиянки начали закалывать лицо филлерами ради «козьего» подбородка

Ранее россиянкам объяснили, почему «утиные губы» скорее отпугнут мужчину, чем приманят. По словам психолога, сегодня мода на всё искусственное уходит.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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