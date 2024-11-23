Россиянки принялись массово сдувать «утиные губы»

Россиянки стали сдувать «утиные губы». Одной из причин этого является дорогое обслуживание — за год стоимость импортных препаратов выросла на 40%. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, накачать губы в московской клинике теперь стоит 25-30 тысяч рублей в среднем. Частники предлагают вариант подешевле — 15 тысяч. В салонах объяснили подорожание ростом цен на препараты. Увеличение цен затронуло как европейских филлеров, которые принято считать более качественными, так и китайских и корейских.

Из-за подорожания услуг россиянки стали возвращаться к естественности. Одна из девушек призналась, что на её решение сдуть губы оказали влияние потеря индивидуальности и опасения, что гель может мигрировать. Это грозит дополнительными тратами, ведь придётся делать коррекцию, которые у ряда мастеров стоит как само увеличение губ.