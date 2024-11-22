Россиянки начали закалывать лицо филлерами ради «козьего» подбородка
В Сети считают, что дочь Маликова заколола себе трендовый «козий» подбородок
Дочь Дмитрия Маликова — Стефания. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova
Новый тренд у россиян — козьи подбородки. Мужчины и женщины колют филлеры в лицо, чтобы добиться эффекта чёткой симметрии. В Сети уверены, что дочь Дмитрия Маликова — Стефания — стала жертвой бьюти-тренда.
Мода на подбородки-утюги, как их уже прозвали в соцсетях, стремительно растёт последние несколько месяцев. Косметологи настаивают, что такая контурная пластика гармонизирует пропорции лица, придаёт объём и избавляет от ямочек.
Цена вопроса — от 14 тысяч рублей, потерпеть укольчики и замекать от радости достаточно часик. Косметологи обещают результат до 12 месяцев. Но это неточно. Среди жертв тренда есть даже мужчины, мечтающие о брутальном подбородке. Но пока всё как в меме «ожидание – реальность»: некоторые закалывают себя до неузнаваемости.
Однако некоторые не видят меры, лишь нарушая гармонию чрезмерными уколами красоты. В подобном пользователи подозревают дочь Дмитрия Маликова — Стешу. Не так давно у девушки произошли серьёзные изменения в чертах лица. Подбородок и нижняя челюсть приобрели те самые «утюжковые» пропорции.
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