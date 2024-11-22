Россиянки начали закалывать лицо филлерами ради «козьего» подбородка

Новый тренд у россиян — козьи подбородки. Мужчины и женщины колют филлеры в лицо, чтобы добиться эффекта чёткой симметрии. В Сети уверены, что дочь Дмитрия Маликова — Стефания — стала жертвой бьюти-тренда.

Мода на подбородки-утюги, как их уже прозвали в соцсетях, стремительно растёт последние несколько месяцев. Косметологи настаивают, что такая контурная пластика гармонизирует пропорции лица, придаёт объём и избавляет от ямочек.

Цена вопроса — от 14 тысяч рублей, потерпеть укольчики и замекать от радости достаточно часик. Косметологи обещают результат до 12 месяцев. Но это неточно. Среди жертв тренда есть даже мужчины, мечтающие о брутальном подбородке. Но пока всё как в меме «ожидание – реальность»: некоторые закалывают себя до неузнаваемости.