Как сохранить здоровье кожи лица зимой: Советы от косметолога

Здоровье кожи лица завит как от внутренних, так и от внешних факторов. К первым можно отнести общее состояние организма, а ко вторым — особенности климата, в том числе температура и влажность воздуха, что актуально зимой. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Дарья Мызникова.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она дала советы по уходу за кожей зимой. Эксперт подчеркнула, что защитить лицо сложнее, чем руки, поэтому требуются регулярные процедуры в домашних условиях. В частности, врач рекомендовала пользоваться средствами для лица перед выходом на улицу.

Кроме того, можно прибегнуть к помощи аппаратных методов косметологии, в то числе микроигольчатого RF-лифтинга, а также и световых методик: фотолечения и лазеролечения. Не менее полезны и процедуры, усиливающие защитные свойства кожи.

«Сейчас современная косметология направлена на то, чтобы поддерживать и улучшать состояние нашей кожи. Здесь могут быть инъекционные методики — это биоревитализация, плазмотерапия, ботулинотерапия, коллагеностимуляция», — заключила врач.