БАДы не помогут: Косметолог раскрыла феномен «кортизолового лица» и как с ним бороться

Эффект «кортизолового лица» возникает из-за изменений уровня гормона стресса в организме. Он характеризуется округлостью и отёчностью, а также вероятностью появления морщин, объяснила в беседе с Life.ru врач-диетолог, косметолог, инфекционист Марият Мухина.

Гормон кортизол вырабатывается надпочечниками, отвечает за обмен веществ, реакцию на стресс и регуляцию других гормонов. При стрессе его уровень повышается, что отражается на различных функциях организма, например, сне и аппетите, рассказала медик. Изменения в лице обусловлены накоплением жира и нарушением лимфооттока, ведь под действием кортизола жир перераспределяется во всём теле. Также его повышенный уровень снижает коллаген, что негативно сказывается на упругости кожи и способствует появлению морщин.

Хронически высокие уровни кортизола могут привести к тревожности, депрессии и другим психологическим расстройствам. Высокий уровень кортизола может способствовать развитию инсулинорезистентности и метаболического синдрома. Марият Мухина Врач-диетолог, косметолог, инфекционист

При наличии симптомов, связанных с высоким уровнем кортизола, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и возможного лечения. Наивно думать, что такие серьёзные нарушения можно вылечить яблочным уксусом или БАДами, здесь необходим интегративный подход и комплексная терапия.