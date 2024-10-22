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22 октября, 04:00

БАДы не помогут: Косметолог раскрыла феномен «кортизолового лица» и как с ним бороться

Врач Мухина: «Кортизоловое лицо» невозможно вылечить яблочным уксусом или БАДами

Изменение уровня гормона кортизола отражается на лице. Обложка © freepik / shurkin_son

Изменение уровня гормона кортизола отражается на лице. Обложка © freepik / shurkin_son

Эффект «кортизолового лица» возникает из-за изменений уровня гормона стресса в организме. Он характеризуется округлостью и отёчностью, а также вероятностью появления морщин, объяснила в беседе с Life.ru врач-диетолог, косметолог, инфекционист Марият Мухина.

Гормон кортизол вырабатывается надпочечниками, отвечает за обмен веществ, реакцию на стресс и регуляцию других гормонов. При стрессе его уровень повышается, что отражается на различных функциях организма, например, сне и аппетите, рассказала медик. Изменения в лице обусловлены накоплением жира и нарушением лимфооттока, ведь под действием кортизола жир перераспределяется во всём теле. Также его повышенный уровень снижает коллаген, что негативно сказывается на упругости кожи и способствует появлению морщин.

Хронически высокие уровни кортизола могут привести к тревожности, депрессии и другим психологическим расстройствам. Высокий уровень кортизола может способствовать развитию инсулинорезистентности и метаболического синдрома.

Марият Мухина

Врач-диетолог, косметолог, инфекционист

Хронически высокие уровни кортизола могут привести к тревожности, депрессии и другим психологическим расстройствам. Высокий уровень кортизола может способствовать развитию инсулинорезистентности и метаболического синдрома.
Хронически высокие уровни кортизола могут привести к тревожности, депрессии и другим психологическим расстройствам. Высокий уровень кортизола может способствовать развитию инсулинорезистентности и метаболического синдрома.

При наличии симптомов, связанных с высоким уровнем кортизола, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и возможного лечения. Наивно думать, что такие серьёзные нарушения можно вылечить яблочным уксусом или БАДами, здесь необходим интегративный подход и комплексная терапия.

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Ранее российские учёные выяснили, что кожура и косточки винограда подавляют выработку гормонов стресса. Такое влияние оказывает особое вещество ресвератрол. Оно также есть в ежевике, чернике, клюкве, арахисе и тёмном шоколаде. Диетолог помогла разобрать виноград по цветам и рассказала о пользе его косточек.

Марият Мухина
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