Не соревнование на скорость: Врач назвала главные ошибки при мытье рук Инфекционист Мухина: Процесс мытья рук должен занимать от 30 секунд до минуты 16 октября, 03:00 Процесс мытья рук должен занимать от 30 секунд до минуты. Обложка © flickr / Eric Warncke

Несмотря на очевидную важность мытья рук для предотвращения инфекций, многие люди либо не осознают, как это важно, либо не соблюдают правильную технику. Инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru отметила, что среди основных ошибок — сокращение времени на процесс. Люди часто полагают, что десяти секунд достаточно, хотя на самом деле требуется от 30 секунд до минуты.

Ещё одна проблема заключается в том, что не все участки рук подвергаются тщательному мытью. Мухина указывает, что межпальцевые пространства, тыльная сторона и область под ногтями часто игнорируются, из-за чего микробы остаются на коже. Важно перед началом процедуры снять украшения и закатать рукава. Руки смачиваются в тёплой воде, после чего наносится мыло, и процесс мытья продолжается не менее 30 секунд с учётом всех участков. После этого руки тщательно промываются и просушиваются.

Далее проблема в том, что многие вообще не используют мыло: в некоторых случаях люди ограничиваются просто смыванием воды, что не позволяет удалить все микробы. Мыло помогает разрушить жиры и микроорганизмы. Проблемы с доступом к мыльным средствам: в некоторых местах, например, на улице, может не быть возможности воспользоваться мылом и водой, что ограничивает возможность качественной гигиенической обработки рук. Марият Мухина Врач-инфекционист

Что касается выбора между кусковым и жидким мылом, Мухина отмечает, что оба варианта могут быть эффективными, если содержат необходимые очищающие компоненты. Кусковое мыло обычно дешевле, но важно не оставлять его влажным после использования, чтобы избежать размножения бактерий. Жидкое мыло удобнее, часто содержит дополнительные антисептические компоненты, но также может содержать консерванты, которые стоит учитывать аллергикам.

Врачи не считают обязательным наличие в мыле антибактериальных свойств. Обычное мыло вполне справляется с удалением микробов, а чрезмерное использование антибактериальных средств может даже способствовать развитию устойчивых штаммов бактерий.

«Осуществляйте мытьё рук не только после туалета, но и перед едой, после прогулок и взаимодействия с животными», — резюмировала специалист.

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