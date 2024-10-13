Найдены отвратительные виновники перхоти

Причин появления перхоти очень много, и если порой справиться с проблемой поможет просто смена шампуня, то в других случаях не обойтись без консультации врача. Например, если белые чешуйки на коже головы появились из-за грибов рода Malassezia, рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Анпилогова в беседе с «Газетой.ru».

По словам медика, в норме эти грибы есть у большинства людей. Однако при нарушении защитной функции кожного барьера, они начинают размножаться и проникают глубже в кожу, вызывая перхоть. Причём нарушить защиту может всё что угодно: стресс, слишком агрессивные средства для мытья волос, снижение иммунитета и прочее.

«Кроме того, перхоть может быть вызвана и другими причинами, в том числе себорейным дерматитом, экземой, контактным дерматитом, псориазом и стригущим лишаем. Точную причину всегда сможет определить только врач», — добавила Анпилогова.

Если перхоти немного, и она не сопровождается зудом и покраснением кожи головы, то справиться с ней можно самостоятельно. Для этого хорошо подойдут деликатные шампуни, снижающие выработку себума (кожного сала). Можно также использовать средства, в составе которых пиритион цинка, деготь, салициловая кислота, сульфид селена, кетоконазол, флуоцинолон. Однако переусердствовать с ними тоже не стоит, иначе можно сильно пересушить кожу и ухудшить положение.