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13 октября, 14:35

Названы две главные угрозы фитнес-залов, которые «убьют» здоровье

Врач Савосина: Малообразованные тренеры — главная угроза для людей в зале

Многие посещают фитнес-клуб, чтобы снизить вес и привести фигуру в порядок. Однако порой безобидные на первый взгляд занятия спортом могут закончиться травмами. Чаще всего посетители повреждают колени и плечи, а также позвоночник, рассказала врач-реабилитолог, фитнес-эксперт Лёля Савосина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«В большинстве залов тренеры не учитывают группу здоровья клиентов, наличие хронических заболеваний и не проводят диагностику опорно-двигательного аппарата, которую нужно делать обязательно. У каждого разное состояние осанки, здоровья и свой уровень физической подготовки», — пояснила эксперт.

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Кроме того, многие с первых тренировок приступают к интенсивным нагрузкам, что тоже в корне неправильно. Первые два-три месяца разрешена лишь щадящая нагрузка, чтобы организм не дал сбой.

«Пока в фитнес-залы ходит в основном молодая аудитория, которая ещё не столкнулась с серьёзными заболеваниями и травмами. Как только у людей начинаются проблемы со здоровьем, они потихоньку исчезают из клубов», — заключила Савосина.

Также в фитнес-залах следует быть аккуратными с предметами личной гигиены и внимательно следить за чистотой зала и окружением. Иначе есть риск подхватить неприятные кожные болезни, включая перхоть, чесотку и вшей.

Обложка ©

freepik/senivpetro

Алёна Зиновьева
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