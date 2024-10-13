Названы две главные угрозы фитнес-залов, которые «убьют» здоровье

Многие посещают фитнес-клуб, чтобы снизить вес и привести фигуру в порядок. Однако порой безобидные на первый взгляд занятия спортом могут закончиться травмами. Чаще всего посетители повреждают колени и плечи, а также позвоночник, рассказала врач-реабилитолог, фитнес-эксперт Лёля Савосина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«В большинстве залов тренеры не учитывают группу здоровья клиентов, наличие хронических заболеваний и не проводят диагностику опорно-двигательного аппарата, которую нужно делать обязательно. У каждого разное состояние осанки, здоровья и свой уровень физической подготовки», — пояснила эксперт.

Кроме того, многие с первых тренировок приступают к интенсивным нагрузкам, что тоже в корне неправильно. Первые два-три месяца разрешена лишь щадящая нагрузка, чтобы организм не дал сбой.

«Пока в фитнес-залы ходит в основном молодая аудитория, которая ещё не столкнулась с серьёзными заболеваниями и травмами. Как только у людей начинаются проблемы со здоровьем, они потихоньку исчезают из клубов», — заключила Савосина.