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13 октября, 09:07

Рассадник паразитов: Какие опасные болезни можно подцепить в спортзале

Врач Ораева: В спортзале можно заразиться чесоткой и подхватить вшей

Поход в спортзал может завершиться для некоторых не только травмами, но и неприятными болезнями. Как оказалось, это место — самый настоящий рассадник паразитов и бактерий. Многих из них можно подцепить, лишь дотронувшись до поверхности тренажёра или оказавшись рядом с источником заразы. Об этом предупредила врач-терапевт Ширин Ораева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«В тренажёрных залах можно заразиться микроспорией и трихофитией. Болезни вызывают грибки рода микроспорум и трихофитон. Они передаются контактным путём или через предметы. После попадания спор на кожу или волосистую часть головы они прорастают и образуют грибницу. Симптомы появляются через 6 недель после заражения», — рассказала Ораева.

Кроме того, во время тренировки в зале можно заразиться чесоткой, которую вызывает песочный клещ. Он внедряется под кожу и вызывает сильный зуд. Также высок риск подхватить от нечистоплотных клиентов вшей.

Назван "ночной" симптом чесотки
Назван "ночной" симптом чесотки

Чтобы обезопасить себя, надо соблюдать меры профилактики. Доктор посоветовала собирать волосы во время занятий, а также следить за графиком уборки помещений, который должен висеть в открытом доступе. При посещении бассейна, душевой и сауны необходимо иметь резиновую обувь. Нельзя использовать чужие средства личной гигиены, одежду, расчёски и наушники. При появлении каких-либо изменений, следует обратиться к врачу.

Ранее Life.ru перечислял болезни, которые можно подхватить от обычной расчёски. Кроме вшей, это может быть стригущий лишай, или микоз волосистой части головы. Считается, что через расчёску можно получить и себорейный дерматит, однако это не так. Перхоть — это состояние, которое имеет внутренние причины и контактным путём не передаётся.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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