Рассадник паразитов: Какие опасные болезни можно подцепить в спортзале

Поход в спортзал может завершиться для некоторых не только травмами, но и неприятными болезнями. Как оказалось, это место — самый настоящий рассадник паразитов и бактерий. Многих из них можно подцепить, лишь дотронувшись до поверхности тренажёра или оказавшись рядом с источником заразы. Об этом предупредила врач-терапевт Ширин Ораева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«В тренажёрных залах можно заразиться микроспорией и трихофитией. Болезни вызывают грибки рода микроспорум и трихофитон. Они передаются контактным путём или через предметы. После попадания спор на кожу или волосистую часть головы они прорастают и образуют грибницу. Симптомы появляются через 6 недель после заражения», — рассказала Ораева.

Кроме того, во время тренировки в зале можно заразиться чесоткой, которую вызывает песочный клещ. Он внедряется под кожу и вызывает сильный зуд. Также высок риск подхватить от нечистоплотных клиентов вшей.

Чтобы обезопасить себя, надо соблюдать меры профилактики. Доктор посоветовала собирать волосы во время занятий, а также следить за графиком уборки помещений, который должен висеть в открытом доступе. При посещении бассейна, душевой и сауны необходимо иметь резиновую обувь. Нельзя использовать чужие средства личной гигиены, одежду, расчёски и наушники. При появлении каких-либо изменений, следует обратиться к врачу.