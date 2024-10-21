Защищает от рака и укрепляет сердце: Диетолог разобрала виноград по цветам

Многие диетологи недолюбливают виноград из-за большого содержания в нём сахара. Поэтому людям с лишним весом и нарушениями углеводного обмена лучше не включать в рацион эту ягоду. В других случаях виноград может оказать положительное влияние на организм, заявила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

По словам эксперта, в винограде есть разные, в зависимости от цвета, полифенолы и антиоксиданты. Например, в фиолетовом содержатся антоцианы, которые защищают от рака. Красные и розовые сорта за счёт кверцитина будут полезны при сердечно-сосудистых и вирусных заболеваниях. В зелёном винограде очень много магния, который также благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы.

«Кроме того, в нём много калия, который расширяет сосуды и устраняет плохой холестерин. Плюс, есть рутин, укрепляющий сосудистую стенку», — пояснила Марият Мухина в интервью радио Sputnik.

Не стоит забывать и о виноградных косточках. Они содержат нерастворимую клетчатку и омега-3, омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Диетолог уточнила, что здоровому человеку в сутки можно съедать 100-200 граммов винограда, если это изюм, то 50 граммов в день.