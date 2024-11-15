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15 ноября, 12:41

Травмы и инфекции: Новый тренд по бритью лица оказался опасным

Косметолог Вищипанова предупредила женщин о риске инфицирования при бритье лица

Женщины могут повредить кожу и получить инфекции при бритье лица, предупредила врач-косметолог, дерматолог Надежда Вищипанова, комментируя новый тренд, когда россиянки используют для этого специальные спреи и скальпели. По словам собеседницы «Москвы 24», метод, известный как дермапланинг, предполагает удаление верхнего слоя кожи и пушковых волос с сохранением гладкости кожи. Однако это может привести к шелушению, сухости и раздражению.

Кандидат медицинских наук подчеркнула, что женщины всегда удаляли волосы с лица. Однако обычное бритье не подходит для тонкой кожи, так как может вызвать травмы и последующее инфицирование. Эксперт обратила внимание на риск раздражения, особенно на воспалённой коже.

Она также предупредила о риске врастания волос. При удалении лезвием срезается только верхушка, а луковица остаётся, в результате чего волоски могут начать расти толще и грубее, объяснила специалист.

«Сейчас есть множество разных способов удаления волос — восковая эпиляция, электроэпиляция. Они безопасны, эффективны, и их результат сохраняется на длительный период», — заключила косметолог.

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Ранее врач назвала три самых эффективных способа борьбы с «бульдожьими» щёчками. Кроме того, россиянкам объяснили, как сохранить здоровую кожу лица зимой.

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Борис Эльфанд
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