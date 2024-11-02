Грубейшее нарушение: Инфекционист объяснила Life.ru, как можно подхватить ботулизм у косметолога

Укол ботокса может привести к заражению ботулизмом только при существенном превышении концентрации или грубых нарушениях при производстве препарата. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя случай, который произошёл в косметологическом кабинете ТЦ в Махачкале.

Я вообще не представляю себе, как можно от ботокса заболеть ботулизмом. Разве что только там была превышена концентрация или неправильно он был произведён. То есть это совершенно какое-то грубое нарушение. Потому что в целом ботулизм, вся клиническая картина, все симптомы ботулизма определяются токсином, который выделяет палочка ботулизма. Я себе не представляю, как можно было этот препарат настолько неправильно сделать, чтобы этот токсин смог вызвать тяжёлые симптомы. Это ужас, это кошмар. Это грубейшее нарушение. Именно так категорически и грубейшим образом нарушена технология, поскольку все препараты такого рода должны проходить сертификацию и определённые проверки в этой ситуации проводятся. Инфекционист Елена Мескина

Наша собеседница добавила, что находившуюся в ТЦ клинику явно нельзя назвать порядочным медицинским учреждением, раз там работают настолько непрофессиональные люди, что закупают непонятные препараты, не понимая, какие последствия повлекут их действия. Сам торговый центр, вероятно, проверил только те документы, которые необходимы при сдаче помещения в аренду. При этом сама клиника явно не стремилась соблюдать положения российского законодательства в своей работе. Вполне возможно, что у работавших там «врачей» нет даже среднего медицинского образования, предположила Мескина.

Эта печальная ситуация наглядно демонстрирует то, как важно проверять медицинские организации, в которые вы собираетесь обратиться за получением услуг, особенно, если это частная клиника, напоминает врач. В первую очередь стоит посмотреть отзывы пациентов и проверить наличие всех лицензий на ведение деятельности у организации, а также то, включена ли она в соответствующий реестр медицинских учреждений.

«Особенно это касается салонов красоты и так далее. Нужно иметь понимание того, куда ты идёшь, отзывы клиентов читать. Прежде чем куда-то идти, надо открыть интернет. Все документы клиники должны быть представлены на сайте. Все лицензии, все регистрации препаратов, всё это есть на сайте этой клиники. Если же клиника подобного рода документы не выкладывает на своём сайте, значит в ту клинику ходить не надо. Всё должно быть прозрачно», — подытожила инфекционист.