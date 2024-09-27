Косметолог объяснила занесение смертельной инфекции девушке во время уколов ботокса в Москве

Косметологи объяснили, как жительница Махачкалы могла заболеть смертельно опасным ботулизмом после «уколов красоты». Эксперты в беседе с сайтом MK.ru озвучили две возможных причины произошедшего.

Пациентке вкололи незарегистрированный в России препарат под названием Refinex. В нём содержится ботулотоксин в инактивированном виде. Но возможно во флаконе находилась другая жидкость, заражённая живыми бактериями.

«Если честно, я с таким даже не встречалась за всю свою практику. Возможно, во флаконе находилась иная жидкость, а не препарат Refinex. На производстве могло что-то произойти, например, неправильно хранились бутылочки. Не просто так он у нас не зарегистрирован на территории РФ», — таким мнением поделилась врач-косметолог Мария Шутова.

Кроме того, пациентка могла заразиться ботулизмом, если ей вкололи огромную дозу ботулотоксина. Такую версию выдвинула врач-косметолог Ирина Клеменко.

«Пострадавшей могли вколоть огромную дозу ботулотоксина (1000 единиц при максимальной норме в 50 единиц). Лишь в таком случае возможно заражение. Однако пациентка это сама бы заметила, такие дозировки очень губительно могут отразиться на здоровье клиента», — объяснила специалист.