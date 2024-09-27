Косметолог объяснила занесение смертельной инфекции девушке во время уколов ботокса в Москве
Косметолог Шутова объяснила, как девушка подхватила ботулизм на ботулинотерапии
Косметологи объяснили, как жительница Махачкалы могла заболеть смертельно опасным ботулизмом после «уколов красоты». Эксперты в беседе с сайтом MK.ru озвучили две возможных причины произошедшего.
Пациентке вкололи незарегистрированный в России препарат под названием Refinex. В нём содержится ботулотоксин в инактивированном виде. Но возможно во флаконе находилась другая жидкость, заражённая живыми бактериями.
«Если честно, я с таким даже не встречалась за всю свою практику. Возможно, во флаконе находилась иная жидкость, а не препарат Refinex. На производстве могло что-то произойти, например, неправильно хранились бутылочки. Не просто так он у нас не зарегистрирован на территории РФ», — таким мнением поделилась врач-косметолог Мария Шутова.
Кроме того, пациентка могла заразиться ботулизмом, если ей вкололи огромную дозу ботулотоксина. Такую версию выдвинула врач-косметолог Ирина Клеменко.
«Пострадавшей могли вколоть огромную дозу ботулотоксина (1000 единиц при максимальной норме в 50 единиц). Лишь в таком случае возможно заражение. Однако пациентка это сама бы заметила, такие дозировки очень губительно могут отразиться на здоровье клиента», — объяснила специалист.
Напомним, жительница Махачкалы хотела избавиться от видимых мимических морщин и обратилась за помощью в один из московских медицинских центров. Спустя четыре дня после инъекционной ботулинотерапии пациентка почувствовала мышечную слабость, у неё нарушился рефлекс глотания и жевания, стало затруднено дыхание. Женщине поставили диагноз ботулизм. При этом она отрицает, что контактировала с инфицированными или употребляла консервированные продукты.