В Махачкале женщина заразилась ботулизмом после инъекции у косметолога в ТЦ
Жительница Махачкалы заболела ботулизмом, сделав инъекцию незарегистрированным препаратом для коррекции морщин у косметолога, кабинет которого находился в одном из городских торговых центров. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор установил случай заражения ботулизмом в косметологическом кабинете в Махачкале. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что с целью коррекции мимических морщин в косметологическом кабинете в городе Махачкале в торговом центре <...> была проведена инъекция ботулотоксина незарегистрированным препаратом Refinex», — сказано в публикации ведомства.
Спустя несколько дней после укола у пациентки стала кружиться голова, появилась слабость в конечностях, ухудшилось зрение, а также ей стало трудно дышать и глотать. Женщину доставили в больницу, где положили в инфекционную палату.
Правоохранители опечатали два косметологических кабинета в махачкалинском ТЦ. Фото © Telegram / Роспотребнадзор РД
После этого случая сотрудники Роспотребнадзора, МВД и СУ СК РФ по республике Дагестан приостановили деятельность двух косметологических кабинетов в вышеупомянутом торговом центре по причине оказания услуг, которые не соответствуют положениям санитарного законодательства России.
К сожалению, это не первый подобный случай за последнее время. Ранее Life.ru рассказывал о том, как другая жительница Махачкалы тоже решилась на косметологическую процедуру и обратилась в одну из московских клиник с намерением избавиться от морщин. Ей сделали инъекцию, а через четыре дня ей стало плохо и проявились описанные выше симптомы. Врачи диагностировали ей ботулизм. К слову, в её случае укол тоже делался препаратом Refinex.
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