В Махачкале женщина заразилась ботулизмом после инъекции у косметолога в ТЦ

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом, сделав инъекцию незарегистрированным препаратом для коррекции морщин у косметолога, кабинет которого находился в одном из городских торговых центров. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор установил случай заражения ботулизмом в косметологическом кабинете в Махачкале. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что с целью коррекции мимических морщин в косметологическом кабинете в городе Махачкале в торговом центре <...> была проведена инъекция ботулотоксина незарегистрированным препаратом Refinex», — сказано в публикации ведомства.

Спустя несколько дней после укола у пациентки стала кружиться голова, появилась слабость в конечностях, ухудшилось зрение, а также ей стало трудно дышать и глотать. Женщину доставили в больницу, где положили в инфекционную палату.

Правоохранители опечатали два косметологических кабинета в махачкалинском ТЦ. Фото © Telegram / Роспотребнадзор РД

После этого случая сотрудники Роспотребнадзора, МВД и СУ СК РФ по республике Дагестан приостановили деятельность двух косметологических кабинетов в вышеупомянутом торговом центре по причине оказания услуг, которые не соответствуют положениям санитарного законодательства России.