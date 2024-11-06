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6 ноября, 07:48

Врач назвала три самых эффективных способа борьбы с «бульдожьими» щёчками

Косметолог Рябус: Нити и инъекции помогут избавиться от «бульдожьих» щёчек

С возрастом некоторые женщины могут наблюдать нежелательные изменения на своём лице. Появляются не только морщины, но и так называемые «бульдожьи» щёчки. По обе стороны от подбородка начинают обвисать участки кожи и подкожно-жировой клетчатки, образуя брыли. Кандидат медицинских наук, врач-косметолог Марина Рябус в интервью радио Sputnik назвала причины возникновения этого явления, а также рассказала, как от него избавиться.

По словам специалиста, обычно это связано с тем, что подкожно-жировые пакеты, удерживаемые связками, с возрастом под действием силы гравитации начинают плыть вниз. Но отчаиваться раньше времени не стоит. Современная косметология предлагает пациенткам с «бульдожьими» щёчками три способа решения проблемы: аппаратный, инъекционный и нитевый.

«На рынке присутствует большое количество аппаратов, которые могут помочь в этой области. Накладывают строчки по определённому протоколу, что способствует синтезу нового коллагенового каркаса, который его удерживает, плюс ко всему еще способствует уплотнению жировой ткани», — объяснила Рябус.

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Например, после игольчатого радиочастотного лифтинга эффект подтянутости можно увидеть уже после первой процедуры. Аппараты лазерного липолиза помогают уплотнить жировую ткань, поставить пакеты на место и зафиксировать их. Новый каркас можно образовать и при помощи инъекций, а нити не только подтягивают, но ещё и омолаживают кожу лица.

Ранее россиянкам объяснили, как сохранить здоровую кожу лица зимой. В первую очередь необходимо следить за внутренним состоянием организма, не допуская дефицита витаминов и питательных веществ. Внешне можно помочь своей коже при помощи кремов и масок, а также обратиться к косметологу, используя микроигольчатый RF-лифтинг и световые методики: фотолечение и лазеролечение. Не менее полезны и процедуры, усиливающие защитные свойства кожи.

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freepik

Алёна Зиновьева
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