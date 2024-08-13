Россиянкам объяснили, почему "утиные губы" скорее отпугнут мужчину, чем приманят

Ещё несколько лет назад пластические операции и всевозможные модификации тела были в порядке нормы. Однако сегодня мода на всё искусственное постепенно уходит, куда больше теперь ценится естественность. Особенно важно это для мужчин, как показали опросы. Почему многим представителям сильного пола не нравятся сделанные губы, объяснила психолог Александра Миллер.

"В то время как женщины записываются на увеличение губ, груди, ринопластику, мужчины выбирают не грудь, ноги или уши, а то, какое ощущение они получают с женщиной, насколько рядом с ней комфортно, кем он чувствует себя. Изменяют порой жене с третьим размером груди с любовницей, у которой нулевой. Дело не в формах, а в качестве содержания", — пояснила Миллер в разговоре с "Инфо24".

Более того, нередко девушки с накачанными губами и иными модификациями попросту отталкивают мужской пол. Им сложнее довериться, так как всё в них кажется ненастоящим, отметил психолог Александр Кичаев. Поэтому их чаще рассматривают лишь для сексуальных утех.

"К такой женщине формируется базовое недоверие. Был тренд лет 10 назад или даже больше, когда делать губы было модно, но сейчас идёт тренд на естественность. Но для секса это нормально, мужчину не будет смущать девушка со сделанными губами для сексуальных утех на одну ночь. Хочется доверять партнёрше, поэтому это отталкивает", — рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru.