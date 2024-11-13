Собянин разрешил кафе и ресторанам оставлять веранды открытыми на зиму

Владельцы летних веранд в Москве получили разрешение на круглогодичное использование конструкций после завершения сезона. Соответствующее постановление было подписано мэром Сергеем Собяниным.

В пресс-службе главы города подчеркнули, что владельцы обязаны следить за безопасностью веранд, регулярно убирать с них снег и лёд, а также поддерживать чистоту на территории в радиусе пяти метров вокруг них. Конструкции при этом не должны мешать работе уборочной техники. Если эти требования не будут выполняться, Межведомственная комиссия может принять решение о демонтаже.

Разрешение на сохранение сезонных веранд в зимний период уменьшит финансовую нагрузку на заведения общественного питания, так как владельцы смогут избежать расходов, связанных с демонтажем осенью и монтажом весной. Эта поддержка была впервые предоставлена в зимний сезон 2022/2023 года, когда ею воспользовались 276 владельцев веранд. В зимний сезон 2023/2024 года количество таких предпринимателей увеличилось до 310.