Собянин разрешил кафе и ресторанам оставлять веранды открытыми на зиму
Собянин принял решение о возможности круглогодичного использования веранд
Владельцы летних веранд в Москве получили разрешение на круглогодичное использование конструкций после завершения сезона. Соответствующее постановление было подписано мэром Сергеем Собяниным.
В пресс-службе главы города подчеркнули, что владельцы обязаны следить за безопасностью веранд, регулярно убирать с них снег и лёд, а также поддерживать чистоту на территории в радиусе пяти метров вокруг них. Конструкции при этом не должны мешать работе уборочной техники. Если эти требования не будут выполняться, Межведомственная комиссия может принять решение о демонтаже.
Разрешение на сохранение сезонных веранд в зимний период уменьшит финансовую нагрузку на заведения общественного питания, так как владельцы смогут избежать расходов, связанных с демонтажем осенью и монтажом весной. Эта поддержка была впервые предоставлена в зимний сезон 2022/2023 года, когда ею воспользовались 276 владельцев веранд. В зимний сезон 2023/2024 года количество таких предпринимателей увеличилось до 310.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут преобразованы ещё шесть территорий, занятых нежилыми объектами. Общая площадь этих участков составляет 51,3 гектара. Они расположены в районах Даниловский и Нагатино-Садовники (ЮАО), Левобережный и Ховрино (САО), а также Филёвский Парк (ЗАО).