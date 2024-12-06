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6 декабря, 06:50

МЧС РФ: В Нижнем Новгороде локализовали пожар на 8,4 тысячи квадратах

В Нижнем Новгороде локализовали пожар, который произошёл на городском складе. Об этом сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар, произошедший на складе в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / МЧС России

«Площадь обрушения составила 3,4 тысячи квадратов. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня», — говорится в сообщении.

По данным министерства, на складе находятся легковоспламеняющиеся материалы. Именно эта высокая пожарная нагрузка и осложняет тушение. Начальник управления МЧС по региону Валерий Синьков сообщил, что угрозы населённым пунктам нет.

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Ранее сообщалось, что пламя в Нижнем Новгороде разгорелось на площади 8,4 тысячи квадратных метров. В здании также обрушилась кровля на 900 квадратах. Местные жители делятся кадрами, на которых видно огромные клубы чёрного дыма.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Афонина
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