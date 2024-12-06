МЧС РФ: В Нижнем Новгороде локализовали пожар на 8,4 тысячи квадратах

В Нижнем Новгороде локализовали пожар, который произошёл на городском складе. Об этом сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар, произошедший на складе в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / МЧС России

«Площадь обрушения составила 3,4 тысячи квадратов. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня», — говорится в сообщении.

По данным министерства, на складе находятся легковоспламеняющиеся материалы. Именно эта высокая пожарная нагрузка и осложняет тушение. Начальник управления МЧС по региону Валерий Синьков сообщил, что угрозы населённым пунктам нет.