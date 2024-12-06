МЧС РФ: В Нижнем Новгороде локализовали пожар на 8,4 тысячи квадратах
В Нижнем Новгороде локализовали пожар, который произошёл на городском складе. Об этом сообщает МЧС России.
Сотрудники МЧС России локализовали пожар, произошедший на складе в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / МЧС России
«Площадь обрушения составила 3,4 тысячи квадратов. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня», — говорится в сообщении.
По данным министерства, на складе находятся легковоспламеняющиеся материалы. Именно эта высокая пожарная нагрузка и осложняет тушение. Начальник управления МЧС по региону Валерий Синьков сообщил, что угрозы населённым пунктам нет.
Ранее сообщалось, что пламя в Нижнем Новгороде разгорелось на площади 8,4 тысячи квадратных метров. В здании также обрушилась кровля на 900 квадратах. Местные жители делятся кадрами, на которых видно огромные клубы чёрного дыма.
Telegram / МЧС России