Пожар площадью почти девять тысяч квадратов охватил склад в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошёл огромный пожар на складе. По информации МЧС, пламя разгорелось на площади 8,4 тысячи квадратных метров.

Очевидцы сняли пожар на складе в Нижнем Новгороде. Видео © VK / Нижний Новгород

«На Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах», — сообщили в ведомстве и добавили, что данных о пострадавших нет.

В социальных сетях свидетели делятся кадрами с места событий. На них видно яркое зарево на месте пожара и огромные клубы чёрного дыма.