Пожар площадью почти девять тысяч квадратов охватил склад в Нижнем Новгороде
МЧС: В Нижнем Новгороде на 8,4 тыс. кв. метров горит склад, обрушилась кровля
В Нижнем Новгороде произошёл огромный пожар на складе. По информации МЧС, пламя разгорелось на площади 8,4 тысячи квадратных метров.
Очевидцы сняли пожар на складе в Нижнем Новгороде. Видео © VK / Нижний Новгород
«На Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах», — сообщили в ведомстве и добавили, что данных о пострадавших нет.
В социальных сетях свидетели делятся кадрами с места событий. На них видно яркое зарево на месте пожара и огромные клубы чёрного дыма.
Ранее в Искитиме на автозаправочной станции произошёл взрыв — загорелись две ёмкости после того, как к заправке подъехал бензовоз. Водителю удалось на мгновение забраться в кабину, но вскоре разгорелся пожар. Life.ru публиковал момент взрыва.
VK / Нижний Новгород