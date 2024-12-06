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6 декабря, 04:42

Пожар площадью почти девять тысяч квадратов охватил склад в Нижнем Новгороде

МЧС: В Нижнем Новгороде на 8,4 тыс. кв. метров горит склад, обрушилась кровля

В Нижнем Новгороде произошёл огромный пожар на складе. По информации МЧС, пламя разгорелось на площади 8,4 тысячи квадратных метров.

Очевидцы сняли пожар на складе в Нижнем Новгороде. Видео © VK / Нижний Новгород

«На Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах», — сообщили в ведомстве и добавили, что данных о пострадавших нет.

В социальных сетях свидетели делятся кадрами с места событий. На них видно яркое зарево на месте пожара и огромные клубы чёрного дыма.

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Пожар начался после падения обломков сбитого в Калужской области беспилотника

Ранее в Искитиме на автозаправочной станции произошёл взрыв — загорелись две ёмкости после того, как к заправке подъехал бензовоз. Водителю удалось на мгновение забраться в кабину, но вскоре разгорелся пожар. Life.ru публиковал момент взрыва.

Обложка ©

VK / Нижний Новгород

Оксана Попова
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