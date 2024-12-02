Мощный взрыв на заправке под Новосибирском, где пострадали 2 человека, попал на видео

Наши коллеги из SHOT публикуют кадры мощного взрыва и пожара на заправке в Новосибирской области, где пострадали два человека.

Мощный взрыв на заправке под Новосибирском. Видео © SHOT

Сегодня днем в Искитиме на автозаправочной станции произошёл взрыв — загорелись две ёмкости после того, как к заправке подъехал бензовоз. Водителю удалось на мгновение забраться в кабину, но вскоре разгорелся пожар. Один из свидетелей происшествия поспешил оказать помощь пострадавшим. Пожарные быстро ликвидировали пламя, потратив на это, как сообщает местное МЧС, не более 40 минут. Ещё через полчаса пожар полностью был потушен. Были задействованы 15 специалистов и 4 единицы техники.

Сотрудница заправки и водитель бензовоза были госпитализированы с ожогами, однако их жизни вне опасности. Мужчина, который помогал пострадавшим, успел отойти от автозаправочной колонки в момент взрыва.