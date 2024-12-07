Автобус с 26 пассажирами опрокинулся на трассе в Новосибирской области
Опрокинутый автобус. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области
Междугородний автобус КАВЗ опрокинулся в субботу на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области, есть пострадавшие. ДТП произошло 7 декабря около 10:30 по Новосибирску (06:30 мск), сообщает Госавтоинспекция региона в своём телеграм-канале.
Автобус съехал в кювет. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области
«Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом «КАВЗ» следовал по автодороге К-17Р «Новосибирск -Кочки - Павлодар», перевозил 26 пассажиров по маршруту «п. Садовый в п. Верх-Тула». На 20 км трассы, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в публикации.
На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Медицинская помощь после аварии потребовалась двум пассажирам. Возраст и характер их травм устанавливается, однако известно, что автобус вёз взрослых людей на мероприятие.
Дорога и пробитое заграждение © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области
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