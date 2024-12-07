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7 декабря, 06:17

Автобус с 26 пассажирами опрокинулся на трассе в Новосибирской области

Опрокинутый автобус. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Опрокинутый автобус. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Междугородний автобус КАВЗ опрокинулся в субботу на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области, есть пострадавшие. ДТП произошло 7 декабря около 10:30 по Новосибирску (06:30 мск), сообщает Госавтоинспекция региона в своём телеграм-канале.

Автобус съехал в кювет. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Автобус съехал в кювет. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

«Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом «КАВЗ» следовал по автодороге К-17Р «Новосибирск -Кочки - Павлодар», перевозил 26 пассажиров по маршруту «п. Садовый в п. Верх-Тула». На 20 км трассы, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в публикации.

На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Медицинская помощь после аварии потребовалась двум пассажирам. Возраст и характер их травм устанавливается, однако известно, что автобус вёз взрослых людей на мероприятие.

Дорога и пробитое заграждение © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Дорога и пробитое заграждение © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

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Владимир Озеров
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