Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в страшное ДТП на Бали
SHOT: Врачи стабилизировали состояние подростка из РФ, попавшего в ДТП на Бали
Состояние российского подростка, попавшего в реанимацию на Бали, удалось стабилизировать. Его перевезут в Москву до конца этой недели в сопровождении российской бригады медицины катастроф, сообщает SHOT.
Угрозы жизни подростка больше нет. Фото © SHOT
Как рассказали телеграм-каналу, сейчас угроза жизни 16-летнего Ярослава снята. Давление и пульс в норме, парню поднимают гемоглобин и уже после этого назначат точную дату транспортировки в РНИМУ им. Пирогова — предварительно, это будет через три дня.
Ранее мы писали, что Ярослав разбился на байке на острове. Его доставили в больницу в критическом состоянии со множественными переломами, разрывами желудка и мочевого пузыря. Сначала индонезийские врачи отказывались передавать родственникам информацию о ходе лечения, но после вмешательства российских дипломатов передумали и разрешили передать пациента РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток из России попал в реанимацию после страшной аварии с мотоциклом на Бали. Парень в критическом состоянии, но индонезийские врачи отказывались передавать родственникам и российским врачам какую-либо информацию и документы о ходе лечения.
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