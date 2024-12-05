Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в страшное ДТП на Бали

Состояние российского подростка, попавшего в реанимацию на Бали, удалось стабилизировать. Его перевезут в Москву до конца этой недели в сопровождении российской бригады медицины катастроф, сообщает SHOT.

Угрозы жизни подростка больше нет. Фото © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу, сейчас угроза жизни 16-летнего Ярослава снята. Давление и пульс в норме, парню поднимают гемоглобин и уже после этого назначат точную дату транспортировки в РНИМУ им. Пирогова — предварительно, это будет через три дня.

Ранее мы писали, что Ярослав разбился на байке на острове. Его доставили в больницу в критическом состоянии со множественными переломами, разрывами желудка и мочевого пузыря. Сначала индонезийские врачи отказывались передавать родственникам информацию о ходе лечения, но после вмешательства российских дипломатов передумали и разрешили передать пациента РФ.