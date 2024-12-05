«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 07:05

Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в страшное ДТП на Бали

SHOT: Врачи стабилизировали состояние подростка из РФ, попавшего в ДТП на Бали

Состояние российского подростка, попавшего в реанимацию на Бали, удалось стабилизировать. Его перевезут в Москву до конца этой недели в сопровождении российской бригады медицины катастроф, сообщает SHOT.

Угрозы жизни подростка больше нет. Фото © SHOT

Угрозы жизни подростка больше нет. Фото © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу, сейчас угроза жизни 16-летнего Ярослава снята. Давление и пульс в норме, парню поднимают гемоглобин и уже после этого назначат точную дату транспортировки в РНИМУ им. Пирогова — предварительно, это будет через три дня.

Ранее мы писали, что Ярослав разбился на байке на острове. Его доставили в больницу в критическом состоянии со множественными переломами, разрывами желудка и мочевого пузыря. Сначала индонезийские врачи отказывались передавать родственникам информацию о ходе лечения, но после вмешательства российских дипломатов передумали и разрешили передать пациента РФ.

Пострадавшего в страшном ДТП на Бали российского подростка перевезут в РФ
Пострадавшего в страшном ДТП на Бали российского подростка перевезут в РФ

Напомним, ранее сообщалось, что подросток из России попал в реанимацию после страшной аварии с мотоциклом на Бали. Парень в критическом состоянии, но индонезийские врачи отказывались передавать родственникам и российским врачам какую-либо информацию и документы о ходе лечения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Myibean

Никита Никонов
  • Новости
  • Индонезия
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar