Пострадавшего в страшном ДТП на Бали российского подростка перевезут в РФ

Российского подростка, пострадавшего в жёстком ДТП на Бали, перевезут в Россию. Как сообщает SHOT, по требованию консульства и МИД РФ индонезийские врачи отдали все документы на транспортировку

Мать пострадавшего рассказала, что парню нужно ещё минимум 10 дней провести в больнице, после чего будет решаться вопрос о его транспортировке на родину. У парня перелом двух рук, закрытый перелом таза, разрыв мочевого пузыря и разрыв желудка. Текущий счёт за лечение в больнице составляет 600 млн индонезийских рупий (около 4 млн рублей), при этом каждый день сумма растёт.

Подросток из России находится в реанимации после аварии на Бали. Видео © SHOT

Семья подростка уже четвёртый день находится в больнице. Сами они уже какое-то время проживают на Бали. Близкие планируют открыть сбор помощи. По словам родственников Ярослава, реабилитация будет долгой и очень дорогой — около 1 млн рублей. Чтобы увезти пострадавшего в РФ, родные будут пробовать обращаться в МЧС РФ, надеются, что транспортировка будет бесплатной или за минимальную цену. Перелёт на борту авиакомпании Emirates обойдётся около 1,5 млн рублей.