Двухлетнюю девочку убило смертельным разрядом тока от холодильника в Красноярске
В Красноярске двухлетнюю девочку убило током от холодильника, возбуждено дело
Квартира в красноярске, где от удара током скончался 2-летний ребёнок. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярске обнаружен двухлетний ребёнок, погибший в результате поражения электрическим током. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«6 декабря 2024 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Алёши Тимошенкова города Красноярска обнаружено тело 2-летней девочки с признаками поражения электрическим током», — говорится в сообщении.
Как следует из материалов следствия, вечером 6 декабря двухлетняя девочка, находясь под присмотром 13-летнего брата, решила в какой-то момент открыть холодильник. Для этого малышка стала ногами на прилегающих к стене на кухне металлический радиатор. Прикоснувшись руками к двери холодильника, она получила сильный удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть.
В данный момент производятся судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств получения ребёнком электротравмы. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
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