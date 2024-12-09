Двухлетнюю девочку убило смертельным разрядом тока от холодильника в Красноярске

В Красноярске обнаружен двухлетний ребёнок, погибший в результате поражения электрическим током. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«6 декабря 2024 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Алёши Тимошенкова города Красноярска обнаружено тело 2-летней девочки с признаками поражения электрическим током», — говорится в сообщении.

Как следует из материалов следствия, вечером 6 декабря двухлетняя девочка, находясь под присмотром 13-летнего брата, решила в какой-то момент открыть холодильник. Для этого малышка стала ногами на прилегающих к стене на кухне металлический радиатор. Прикоснувшись руками к двери холодильника, она получила сильный удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть.

В данный момент производятся судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств получения ребёнком электротравмы. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).