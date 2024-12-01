Мальчик решил высушить собаку феном после купания и получил сильнейший удар током
SHOT: В Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током
Десятилетний мальчик получил удар электрическим током, когда сушил своего пса феном. Ребёнка срочно госпитализировали в Волгоградской области, сообщает SHOT.
В Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку феном. Обложка © Telegram / SHOT
Происшествие случилось в прошлый четверг в рабочем посёлке Новониколаевском. Заботливый четвероклассник купал собаку и решил защитить его от холода, высушив шерсть феном. В какой-то момент произошло короткое замыкание, ребёнок получил сильный удар током.
Школьника немедленно доставили в районную центральную больницу. В настоящее время врачи делают всё возможное для стабилизации его состояния.
Ранее похожая ситуация произошла в Москве. 13-летняя девочка погибла после того, как её ударило током в джакузи. По информации следователей, в ванне произошло короткое замыкание. В бессознательном состоянии девочку нашла её мать. Ребёнок скончался на месте.
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