Мальчик решил высушить собаку феном после купания и получил сильнейший удар током

Десятилетний мальчик получил удар электрическим током, когда сушил своего пса феном. Ребёнка срочно госпитализировали в Волгоградской области, сообщает SHOT.

В Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку феном. Обложка © Telegram / SHOT

Происшествие случилось в прошлый четверг в рабочем посёлке Новониколаевском. Заботливый четвероклассник купал собаку и решил защитить его от холода, высушив шерсть феном. В какой-то момент произошло короткое замыкание, ребёнок получил сильный удар током.

Школьника немедленно доставили в районную центральную больницу. В настоящее время врачи делают всё возможное для стабилизации его состояния.