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1 декабря, 09:01

Мальчик решил высушить собаку феном после купания и получил сильнейший удар током

SHOT: В Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током

Десятилетний мальчик получил удар электрическим током, когда сушил своего пса феном. Ребёнка срочно госпитализировали в Волгоградской области, сообщает SHOT.

В Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку феном. Обложка © Telegram / SHOT

В Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку феном. Обложка © Telegram / SHOT

Происшествие случилось в прошлый четверг в рабочем посёлке Новониколаевском. Заботливый четвероклассник купал собаку и решил защитить его от холода, высушив шерсть феном. В какой-то момент произошло короткое замыкание, ребёнок получил сильный удар током.

Школьника немедленно доставили в районную центральную больницу. В настоящее время врачи делают всё возможное для стабилизации его состояния.

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Ранее похожая ситуация произошла в Москве. 13-летняя девочка погибла после того, как её ударило током в джакузи. По информации следователей, в ванне произошло короткое замыкание. В бессознательном состоянии девочку нашла её мать. Ребёнок скончался на месте.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Афонина
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