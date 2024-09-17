В Москве 13-летнюю школьницу убило током в джакузи
MK.ru: В Москве 13-летняя школьница погибла в джакузи от удара током
В Москве 13-летняя девочка погибла от удара током, принимая джакузи. Об этом сообщает сайт MK.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл накануне вечером в квартире на улице Академика Пилюгина на юго-западе столицы. Девочку в бессознательном состоянии обнаружила её мать. Изначально следователи предположили, что смерть ребёнка могла наступить в результате удара током от телефона — устройство было обнаружено в воде. Однако позже выяснилось, что замыкание произошло в самой ванне-джакузи, присоединённой к электричеству. Поскольку квартира была съёмной, то у правоохранителей теперь возникли вопросы к её владельцам. Судя по всему, именно они понесут ответственность за трагедию.
Ранее Life.ru писал, что в Самаре 13-летний школьник скончался в ванне от удара током во время игры в «хомяка». По словам родственников, подросток не мог оторваться от «игрушки» и всё время ходил с телефоном в руках.
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