В Москве 13-летнюю школьницу убило током в джакузи

Инцидент произошёл накануне вечером в квартире на улице Академика Пилюгина на юго-западе столицы. Девочку в бессознательном состоянии обнаружила её мать. Изначально следователи предположили, что смерть ребёнка могла наступить в результате удара током от телефона — устройство было обнаружено в воде. Однако позже выяснилось, что замыкание произошло в самой ванне-джакузи, присоединённой к электричеству. Поскольку квартира была съёмной, то у правоохранителей теперь возникли вопросы к её владельцам. Судя по всему, именно они понесут ответственность за трагедию.