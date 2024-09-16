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16 сентября, 11:29

На Кубани спустя 5 дней реанимации умерла захлебнувшаяся в бассейне школьница

Умерла девочка из Карелии, захлебнувшаяся в бассейне детского лагеря под Туапсе

Школьница из Сегежского района Карелии, которая захлебнулась в бассейне детского лагеря в Туапсе, умерла в больнице. Об этом сообщил министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев. Он отметил, что врачи сделали всё возможное, но, увы, чуда не произошло.

«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Несколько дней ребёнок был в реанимации в больнице», — написал Голубев в соцсети «Вконтакте».

По данным прокуратуры Краснодарского края, несчастный случай произошёл 11 сентября в оздоровительном лагере «Созвездие» в селе Ольгинка Туапсинского района. Дети находились под присмотром вожатых, однако девятилетняя девочка наглоталась воды и перестала подавать признаки жизни. Ребёнка реанимировали и госпитализировали в Туапсинскую районную больницу №1, где за её жизнь боролись медики. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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Freepik

Наталья Демьянова
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