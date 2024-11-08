Китайский фен вспыхнул в руках у 9-летней петербурженки и оставил ожог 1 степени
В доме на Пейзажной улице в Санкт-Петербурге девятилетняя школьница получила ожог живота. Как сообщает 78.ru, травма возникла, когда фен, который она держала в руках, загорелся. Врачи установили, что у ребёнка ожог первой и второй степени.
А ранее Life.ru рассказывал, как 9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье. Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его наругают.
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