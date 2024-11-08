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Регион
8 ноября, 12:03

Китайский фен вспыхнул в руках у 9-летней петербурженки и оставил ожог 1 степени

В доме на Пейзажной улице в Санкт-Петербурге девятилетняя школьница получила ожог живота. Как сообщает 78.ru, травма возникла, когда фен, который она держала в руках, загорелся. Врачи установили, что у ребёнка ожог первой и второй степени.

Москвичка скончалась после того, как пыталась лечить ожог мазью и водкой
Москвичка скончалась после того, как пыталась лечить ожог мазью и водкой

А ранее Life.ru рассказывал, как 9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье. Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его наругают.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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