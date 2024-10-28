Юный химик получил жуткие ожоги во время опытов в Подмосковье, а родителям наврал, что его подожгли

9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье. Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его наругают. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне в двенадцатом часу утра мальчик играл на детской площадке недалеко от своего дома в СНТ «Журавли», куда приехал с близкими. Вместе с друзьями он ставил эксперименты с холодным огнём. Товарищи предложили школьнику поджечь руку и ногу, уверяя, что все средства якобы безопасны и никаких проблем не будет. В итоге ребята нахимичили так, что пламя обожгло мальчишке конечности. Огонь еле сбили, после чего школьники придумали версию, что якобы мальчика подожгли неизвестные и сбежали. Они не хотели, чтобы родители ругались и устраивали разборки.