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28 октября, 15:34

Юный химик получил жуткие ожоги во время опытов в Подмосковье, а родителям наврал, что его подожгли

SHOT: В Подмосковье 9-летний мальчик получил сильные ожоги во время опытов

9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье. Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его наругают. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне в двенадцатом часу утра мальчик играл на детской площадке недалеко от своего дома в СНТ «Журавли», куда приехал с близкими. Вместе с друзьями он ставил эксперименты с холодным огнём. Товарищи предложили школьнику поджечь руку и ногу, уверяя, что все средства якобы безопасны и никаких проблем не будет. В итоге ребята нахимичили так, что пламя обожгло мальчишке конечности. Огонь еле сбили, после чего школьники придумали версию, что якобы мальчика подожгли неизвестные и сбежали. Они не хотели, чтобы родители ругались и устраивали разборки.

Пострадавшего увезли в столичную больницу им. Сперанского с ожогами правой руки и ноги. Но тайна раскрылась. Проводится проверка. Родители намерены добиться наказания для виновных.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lebedinskaia

Наталья Демьянова
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