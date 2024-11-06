Тепловая пушка убила слишком самоуверенную москвичку, которая пыталась вылечить сильный ожог мазью и водкой.

Москвичка скончалась после того, как пыталась лечить ожог мазью и водкой. Фото © Telegram / SHOT

Как стало известно SHOT, критическая беспечность по отношению к своему здоровью привела к трагедии в Даниловском районе Москвы. 38-летняя Дарья пришла в гости к своему знакомому, который жил в оборудованном гараже на улице Мельникова.

Знакомцы изрядно выпили и, когда мужчина пошёл за добавкой в магазин, Дарья уснула в кресле. Да так крепко, что не заметила, что засунула свою ногу прямо в тепловую пушку. Когда хозяин гаража вернулся, он ужаснулся жуткому ожогу на ноге подруге и тут же вызвал скорую. Медики настаивали на госпитализации, но Дарья отказалась. Ей обработали ожог мазью и женщина продолжила пить.

Через неделю боль в ноге стала нестерпимой. Дарья вызвала скорую, согласилась на госпитализацию, но в больнице она скончалась. Врачи сказали, что организм не выдержал нагрузки одновременно от ожога и отравления алкоголем.