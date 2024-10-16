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16 октября, 09:26

Домашний хомяк цапнул женщину за палец, и она умерла на глазах у своих детей

Mediterraneo: Женщина умерла от укуса хомяка в Испании

Жительница Испании скончалась после укуса домашнего хомяка. Как сообщает газета Mediterraneo, всё произошло в городе Вильярреале.

По информации журналистов, домашний грызун укусил 38-летнюю женщину за палец. Мать двоих детей поспешила обратиться в больницу, однако на крыльце медучреждения она потеряла сознание. В экстренном порядке ей провели сердечно-лёгочную реанимацию, но все попытки медиков, увы, не дали результата. Вероятной причиной смерти стала сильная аллергия на укус грызуна, из-за которой у пациентки мог развиться анафилактический шок.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. Детям женщины, которые вместе с ней приехали в больницу, потребовалась помощь психологов.

Ранее сообщалось, что чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща во время отдыха на даче. Последние три месяца Алёна Власова провела в состоянии, близком к коме, с поражением 70% лёгких.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alenakisialiova

Наталья Демьянова
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