Домашний хомяк цапнул женщину за палец, и она умерла на глазах у своих детей

Жительница Испании скончалась после укуса домашнего хомяка. Как сообщает газета Mediterraneo, всё произошло в городе Вильярреале.

По информации журналистов, домашний грызун укусил 38-летнюю женщину за палец. Мать двоих детей поспешила обратиться в больницу, однако на крыльце медучреждения она потеряла сознание. В экстренном порядке ей провели сердечно-лёгочную реанимацию, но все попытки медиков, увы, не дали результата. Вероятной причиной смерти стала сильная аллергия на укус грызуна, из-за которой у пациентки мог развиться анафилактический шок.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. Детям женщины, которые вместе с ней приехали в больницу, потребовалась помощь психологов.