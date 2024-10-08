Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла от укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща во время отдыха на даче. Последние три месяца она провела в состоянии, близком к коме, с поражением 70% лёгких.

Как выяснил SHOT, в конце июня Алёну Власову укусил клещ, когда она была на даче у друзей. На следующий день спортсменка поехала в больницу, где узнала, что клещ был заражён. У неё развился энцефалит, а после появились осложнения. Власова три месяца провела на ИВЛ в состоянии, близком к коме. У неё было поражено 70% лёгких. По словам мужа, она слышала собеседников и даже пыталась отвечать, а также открывала и закрывала глаза. 5 октября Власова умерла.

Алёна Власова стала чемпионкой России в скоростной парной гонке в феврале этого года. У неё остались муж и 12-летняя дочь.