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8 октября, 15:31

Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла от укуса клеща

Алёна Власова Обложка © VK / Федерация альпинизма России

Алёна Власова Обложка © VK / Федерация альпинизма России

Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща во время отдыха на даче. Последние три месяца она провела в состоянии, близком к коме, с поражением 70% лёгких.

Как выяснил SHOT, в конце июня Алёну Власову укусил клещ, когда она была на даче у друзей. На следующий день спортсменка поехала в больницу, где узнала, что клещ был заражён. У неё развился энцефалит, а после появились осложнения. Власова три месяца провела на ИВЛ в состоянии, близком к коме. У неё было поражено 70% лёгких. По словам мужа, она слышала собеседников и даже пыталась отвечать, а также открывала и закрывала глаза. 5 октября Власова умерла.

Алёна Власова стала чемпионкой России в скоростной парной гонке в феврале этого года. У неё остались муж и 12-летняя дочь.

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А ранее Life.ru рассказывал, что пятеро российских альпинистов погибли 6 октября во время спортивного восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Изначально на пик поднимались шесть альпинистов, но Валерий Шамало почувствовал себя плохо и принял решение вернуться в лагерь. Он рассказал, что пытался отговорить остальных от подъёма, но те были непреклонны.

Александра Мышляева
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