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6 октября, 15:13

Без укусов: В Канаде подросток умер от бешенства после ночного визита летучей мыши

Metro: В Канаде летучая мышь искусала и смертельно заразила подростка бешенством

В Канаде ребёнок заболел бешенством после ночного визита летучей мыши. Животное залетело в открытое окно и покусало малыша, сообщает издание Metro.

Инцидент случился с несовершеннолетним из города Грейтер-Садбери в провинции Онтарио. Парень нашёл в своей спальне летучую мышь, хотя следов от укусов на его теле не было. Через какое-то время он почувствовал себя хуже и был госпитализирован. Врачи нашли у молодого человека вирус бешенства. Медики пытались спасти юношу, но тщетно. Региональные власти отметили, что это — первый случай заражения с 1967 года.

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В середине лета в одну из квартир в московской Некрасовке ночью попала летучая мышь. Рукокрылое животное вторглось в помещение через окно, пока семья спала. Жильцы сначала подумали, что это кошмарный сон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver

Николай Рюмин
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