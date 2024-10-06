Без укусов: В Канаде подросток умер от бешенства после ночного визита летучей мыши

Инцидент случился с несовершеннолетним из города Грейтер-Садбери в провинции Онтарио. Парень нашёл в своей спальне летучую мышь, хотя следов от укусов на его теле не было. Через какое-то время он почувствовал себя хуже и был госпитализирован. Врачи нашли у молодого человека вирус бешенства. Медики пытались спасти юношу, но тщетно. Региональные власти отметили, что это — первый случай заражения с 1967 года.