Трогать нельзя: Россиян предупредили о скором нашествии летучих мышей

Осенью жители российских городов могут быть весьма удивлены, увидев большое количество летучих мышей. Дикие животные даже могут залетать в квартиры, правда, трогать их нельзя. Причину активности рукокрылых раскрыл начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, скоро летучие мыши начнут прятаться в укромных местах для зимовки. Они могут выбрать пространства под крышами домов или даже балконы. Чиновник отметил, что пугаться зверьков не стоит, конкретно в Москве проживают безопасные для человека виды.

Если летучая мышь залетит в квартиру, достаточно открыть окно — она улетит. Если животное поселилось за внешней обшивкой балкона и никого не беспокоит, то её можно оставить на зимовку.

«С летучей мышью самому лучше не контактировать. Поведение дикого животного непредсказуемо, плюс у него очень хрупкие кости, которые можно легко повредить», — цитирует специалиста «Москва 24».