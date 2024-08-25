Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 19:24

Трогать нельзя: Россиян предупредили о скором нашествии летучих мышей

Чиновник Кунафин: Летучие мыши могут поселиться на балконах для зимовки

Осенью жители российских городов могут быть весьма удивлены, увидев большое количество летучих мышей. Дикие животные даже могут залетать в квартиры, правда, трогать их нельзя. Причину активности рукокрылых раскрыл начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, скоро летучие мыши начнут прятаться в укромных местах для зимовки. Они могут выбрать пространства под крышами домов или даже балконы. Чиновник отметил, что пугаться зверьков не стоит, конкретно в Москве проживают безопасные для человека виды.

Если летучая мышь залетит в квартиру, достаточно открыть окно — она улетит. Если животное поселилось за внешней обшивкой балкона и никого не беспокоит, то её можно оставить на зимовку.

«С летучей мышью самому лучше не контактировать. Поведение дикого животного непредсказуемо, плюс у него очень хрупкие кости, которые можно легко повредить», — цитирует специалиста «Москва 24».

Российские учёные нашли коронавирусы из Европы и Азии у летучих мышей в Сибири
Российские учёные нашли коронавирусы из Европы и Азии у летучих мышей в Сибири

Кстати, месяц назад в одну из столичных квартир уже вторглась летучая мышь. Крылатый зверёк незаконно проник в жилище ночью и распугал всю семью. А жительнице Подмосковья после встречи с летучей мышью пришлось обращаться в больницу.

Обложка ©

Pixabay / jochemy

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров