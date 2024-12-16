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16 декабря, 20:49

Брал кредиты и нигде не работал: Раскрыта личность маньяка, который устроил ростовчанам кровавый понедельник

SHOT: Установлена личность мужчины, совершившего серию нападений в Ростове

Подозреваемый в нападении на девушку и подростка. Обложка © Telegram / SHOT

Подозреваемый в нападении на девушку и подростка. Обложка © Telegram / SHOT

Инициатором серии нападений на жителей Ростова-на-Дону оказался 26-летний Владислав Кузнецов, утверждает SHOT. По данным Telegram-канала, в момент преступления мужчина был трезв. На контакт с полицией задержанный не идёт.

Как стало известно SHOT, Кузнецов нигде не трудоустроен и всегда перебивался случайными подработками вроде мойки автомобилей. Также сообщается, что он регулярно брал займы в кредитных организациях.

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Напомним, что 16 декабря в подъезде одного из жилых домов злоумышленник напал на девушку, нанеся ей около 40 ножевых ранений. Пострадавшая была срочно доставлена в больницу, но медики не смогли её спасти. После этого преступник успел ранить ещё и подростка. Большего числа жертв удалось избежать благодаря оперативному задержанию неадеквата.

Тимур Хингеев
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