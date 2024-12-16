В Дагестане задержан убийца, взорвавший двух бизнесменов 11 лет назад

В селе Сабнова Дербентского района задержан убийца, взорвавший двух бизнесменов на Ставрополья 11 лет назад. По данным SHOT, 58-летнитй Запир Омаров много лет находился в федеральном розыске, но правосудие его настигло только сейчас.

Всё произошло летом 2013 года в городе Нефтекумске. Директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Возрождение» Гадильбек Шандиев был взорван в собственной машине. В ноябре того же года аналогичная участь постигла главу другой сельскохозяйственной компании «Восток» Султана Аджахметова. Он оказался соучредителем кооператива «Возрождение», поэтому связь между двумя убийствами была очевидна. Вскоре следователи установили, что к обоим убийствам причастен Омаров и объявили его розыск.

Кадр одной из искорёженных взрывом машин. Фото © SHOT

Как злодею удавалось скрываться так много лет, и как, наконец, удалось его поймать, не сообщается.