В Москве раскрыли убийство женщины, которую 32 года назад задушили колготками

Столичные оперативники раскрыли дело 32-летней давности. Задержан мужчина, который в далёком 1992 году после ссоры задушил собутыльницу колготками и спрятал тело в ванной. Об этом сообщает телеграм-канал Прокуратуры Москвы.

Страшные события развернулись в начале ноября 1992 года в квартире многоэтажки на 2-ом Амбулаторном проезде. В ванне было обнаружено тело молодой женщины, а на стиральной машинке рядом лежали капроновые колготки и пояс от халата со следами крови жертвы. Правоохранители зафиксировали следы борьбы в квартире, а характерные ссадины и кровоподтёки на шее погибшей указывали на то, что она была зверски задушена.

Место убийства москвички в 1992 году. Фото © Telegram/Прокуратура Москвы

Задержать преступника сразу не удалось, но после дополнительных экспертиз и следственных действий была установлена личность подозреваемого. Им оказался знакомый погибшей женщины, который распивал с ней горячительные напитки в тот роковой осенний вечер.

На момент бесчеловечной расправы ему было 28 лет. После задержания спустя 32 года он во всем сознался. Рассказал, что в ноябре 92-го пьянствовал вместе со знакомой. В их компании была погибшая, с которой отношения не заладились с самого начала. Между жертвой и душителем произошла ссора, которая переросла в драку. Серьёзного рукоприкладства удалось избежать, а после гулянки подруга уговорила мужчину проводить их общую знакомую до дома. Жила она в соседнем подъезде — там и разгорелся очередной скандал. Выпивший житель столицы не смог обуздать эмоции, поэтому в порыве гнева задушил жертву колготками.

Сейчас виновник под арестом. Ему предъявили обвинение в убийстве. Следствие продолжается.