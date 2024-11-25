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25 ноября, 17:28

ДНК-тест американки помог раскрыть убийство младенца спустя 27 лет

В настоящее время проходит судебный процесс над женщиной, обвиняемой в убийстве своего ребёнка. Обложка © freepik.com / Mateus Andre

В настоящее время проходит судебный процесс над женщиной, обвиняемой в убийстве своего ребёнка. Обложка © freepik.com / Mateus Andre

Тиктокерша Дженна Роуз Герватовски рассказала, как простой ДНК-тест помог раскрыть загадку убийства, оставшегося нераскрытым на протяжении 27 лет. Об этом сообщает портал LADbible.

В видео, собравшем за четыре дня более 16 миллионов просмотров, Дженна поделилась, что никогда не видела свою бабушку и до 15 лет даже не знала её имени. Несколько лет назад девушка решила пройти тестирование на платформе Ancestry просто из интереса и желания узнать больше о своём происхождении.

Спустя год после сдачи теста, Дженне позвонил детектив из полиции штата Мичиган. Он сообщил, что её ДНК полностью совпадает с образцами, полученными от жертвы нераскрытого преступления.

Речь идёт о так называемом «деле малышки Гарнет», резонансном происшествии, о котором знали многие жители города, где выросла Дженна. В 1997 году на территории кемпинга недалеко от города нашли тело новорожденной девочки. После вскрытия установили, что ребёнок был недоношен. Родственников малышки обнаружить не удалось, и на протяжении 27 лет оставалось неизвестным, что произошло в тот роковой вечер.

Дженна была в шоке, что оказалась связана с этой историей. Полицейские предложили сотрудничать со следствием и загрузить свой генетический профиль в глобальную базу данных ДНК. Позже к тестированию присоединилась и мать блогерки. Результаты анализов показали, что мать Дженны ближайшая родственница малышки Гарнет, а это означало, что бабушка девушки и есть та женщина, которую полиция безуспешно пыталась найти на протяжении 27 лет.

В июле 2022 года бабушку Дженны, Нэнси Герватовски, нашли в штате Вайоминг. Женщину обвинили в убийстве и сокрытии смерти ребенка. Её арестовали. Расследование показало, что Нэнси родила младенца в одиночестве. Девочка умерла от удушья, и, по мнению прокуроров, эту смерть можно было предотвратить с помощью своевременной медицинской помощи, которую женщина не обеспечила. Сейчас суд над Нэнси продолжается и следующее судебное заседание по делу назначено на 12 декабря.

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Александра Журавская
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