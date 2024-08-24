Зарезал из-за свадьбы: Появились подробности зверского убийства россиянки айтишником из США

Американец, зарезавший россиянку в подмосковном Одинцово, неоднократно избивал девушку. Мужчина зверски убил свою невесту за полтора месяца до свадьбы. О новых подробностях жуткого убийства рассказал SHOT.

Девушка, которую зарезал американец, и её убийца. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 32-летний гражданин США — айтишник Чопелас Александр Джарид — познакомился с Еленой в ресторане в Одинцово, где девушка работала администратором. Он стал часто ходить в заведение и в итоге пара начала встречаться.

По словам близких Елены, её жених всегда был абьюзером, он неоднократно поднимал на неё руку. Россиянка на какое-то время уходила от американца, но тот вернул её назад, обещая, что такого больше не повторится. Девушка ему верила, говорила, что возлюбленный не пьёт, не курит, ходит в спортзал, и с хорошей работой — в России он работал программистом. С родителями мужчина Елену не знакомил, и в США они ехать в ближайшее время не планировали. Недавно подали заявление в ЗАГС, свадьба была запланирована на 8 октября.

В четверг, 22 августа, у американца снова случился приступ неконтролируемой агрессии — из-за того, что невеста стала сомневаться, хочет ли она выходить замуж. Тиран сначала громко кричал на Елену в подъезде дома в Одинцово, а потом ножом ударил её восемь раз. Он бил в грудь, чтобы девушка наверняка скончалась. Елена кричала изо всех сил и звала на помощь. Соседи вызвали полицию, но было поздно. Девушка истекла кровью. Убийца оставил тело возле лифта на 11 этаже и сбежал.