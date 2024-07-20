В США женщина отсидела почти полвека в тюрьме из-за ошибки следствия
NYP: В США женщина отсидела 43 года в тюрьме за убийство, которое не совершала
Сандра Хемме. Обложка © ТАСС / АР / HG Biggs
Американка Сандра Хемме отбыла тюремный срок в 43 года за убийство, которое не совершала. Вопреки усилиям генпрокурора, который настаивал на дальнейшем заключении американки, она вышла на свободу 19 июля, сообщили в издании New York Post.
Пожизненный приговор вынесли женщине за убийство сотрудницы библиотеки Патриции Йешке, которую закололи в 1980 году. Без особых доказательств Хемме приговорили к заключению. Спустя десятки лет полиция выяснила, что убить библиотекаря мог офицер Майкл Холман, умерший в 2015 году. Тогда судья признал Хемме жертвой несправедливости и воздействия седативных препаратов в период признания вины.
В тюрьме Сандра нарушала режим, что осложняло процесс её освобождения. В 1996 году она даже напала на охранника с бритвой. Отмечается, что Хемме отсидела самый долгий срок за преступление, которого не совершала.
Ранее Life.ru рассказывал, что американец, который 27 лет по ошибке отсидел в тюрьме, подал в суд на город Нью-Йорк и двух детективов. Он требует 50 миллионов долларов за психологический ущерб и потраченные годы.