"Азиза плакала, но ничего не говорила": Свидетели раскрыли новые детали убийства Талькова спустя 33 года

В Санкт-Петербурге продолжают всплывать новые подробности трагической истории, связанной с убийством Игоря Талькова в 1991 году. На суде по делу Валерия Шляфмана, который уже более тридцати лет скрывается в Израиле, свидетели начали делиться шокирующими откровениями о том роковом вечере. Их приводит kp.ru.

По информации "Комсомолки",12 августа в суде выступила свидетельница Олеся Гладышева, которая в 90-е годы являлась костюмером группы "Секрет". Она рассказала, что конфликт между рок-музыкантом и Азизой начался из-за разногласий в порядке выступлений на концерте.

Гладышева вспоминает, что певица требовала поменяться местами, но Тальков отказался, оскорбив её. Свидетельница вспомнила, как услышала это в буфете, где артисты готовились к выходу на сцену. Позже на её глазах музыкант упал на сцене, страдая от судорог, и, по словам свидетельницы, его смерть была уже неизбежна.

Дополнительные показания дала и Елена Полищук, работавшая в кафе за кулисами. По её словам, перед началом концерта все артисты были в хорошем настроении, однако вскоре после конфликта раздались звуки выстрелов.

"Я не знаю, из-за чего возник конфликт. Но в какой-то момент раздались хлопки, а потом закричала уборщица: помогите, убивают. Все побежали из кафе в коридор, ведущий к сцене. И я тоже. Помню только, как упал Тальков. Он летел на землю, раскинув руки. Я так испугалась, что сразу убежала. Чуть позже к нам приходила Азиза, она плакала и попросила умыться. Мы увели её в подсобку, где мыли посуду. Но она нам ничего не рассказывала", — вспоминает свидетельница.