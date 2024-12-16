«Что случилось?» Напавший на девушку и подростка ростовский маньяк задержан — видео

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии нападений на жителей города. По предварительной информации, он зарезал девушку в подъезде и ранил несовершеннолетнего, сообщает SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что неадекват оказывал правоохранителям сопротивление, из-за чего сотрудники МВД были вынуждены обнажить табельное оружие. В момент задержания он возмущался действиям полицейский и не понимал причин происходящего. На данный момент он находится под стражей.

Момент задержания подозреваемого. Видео © Telegram / SHOT