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16 декабря, 19:39

«Что случилось?» Напавший на девушку и подростка ростовский маньяк задержан — видео

SHOT: Полиция задержала маньяка, который напал на людей с ножом в Ростове

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии нападений на жителей города. По предварительной информации, он зарезал девушку в подъезде и ранил несовершеннолетнего, сообщает SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что неадекват оказывал правоохранителям сопротивление, из-за чего сотрудники МВД были вынуждены обнажить табельное оружие. В момент задержания он возмущался действиям полицейский и не понимал причин происходящего. На данный момент он находится под стражей.

Момент задержания подозреваемого. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, что 16 декабря мужчина совершил серию нападений с ножом. Одна из жертв маньяка — молодая девушка — скончалась. Мотивы преступника выясняются. По предварительным данным, ранее он неоднократно лечился в одной из психиатрических больниц.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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