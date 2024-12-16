Появились жёсткие кадры нападения ростовского мясника на подростка
SHOT публикует кадры нападения мужчины с ножом на подростка в Ростове-на-Дону
Появились кадры второго нападения вооружённого мужчины на жителей Ростова-на-Дону. Жертвой маньяка едва не стал подросток, которой чудом уцелел после нескольких ударов ножом в область лица. Запись с камер в подъезде многоэтажки публикует SHOT.
На кадрах видно, как злоумышленник со спины крадётся к парню, который ищет ключи от дома. Затем он наносит бедолаге несколько ударов и пытается скрыться, но подросток бросается вслед за ним. Потасовка продолжилась на выходе из подъезда, где преступник всё же одержал над оппонентом верх.
Нападение на подростка в Ростове. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что ростовского маньяка уже задержали. Он оказал сотрудникам полиции сопротивление. По предварительным данным, ещё одна жертва нападавшего, жительница дома на улице Венеры, скончалась. Его мотивы выясняются.
Telegram / SHOT