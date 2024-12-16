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16 декабря, 19:58

Появились жёсткие кадры нападения ростовского мясника на подростка

SHOT публикует кадры нападения мужчины с ножом на подростка в Ростове-на-Дону

Появились кадры второго нападения вооружённого мужчины на жителей Ростова-на-Дону. Жертвой маньяка едва не стал подросток, которой чудом уцелел после нескольких ударов ножом в область лица. Запись с камер в подъезде многоэтажки публикует SHOT.

На кадрах видно, как злоумышленник со спины крадётся к парню, который ищет ключи от дома. Затем он наносит бедолаге несколько ударов и пытается скрыться, но подросток бросается вслед за ним. Потасовка продолжилась на выходе из подъезда, где преступник всё же одержал над оппонентом верх.

Нападение на подростка в Ростове. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, что ростовского маньяка уже задержали. Он оказал сотрудникам полиции сопротивление. По предварительным данным, ещё одна жертва нападавшего, жительница дома на улице Венеры, скончалась. Его мотивы выясняются.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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