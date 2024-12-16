Дочь жертвы «сибирского потрошителя» Спесивцева выросла и решила с ним поквитаться

Самый кровожадный каннибал и серийный убийца за всю историю России Александр Спесивцев спустя 28 лет вновь предстанет перед судом. По данным SHOT, его впервые «выдернут» из психиатрической лечебницы, куда он был посажен бессрочно за нечеловеческие зверства.

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Спесивцев, прозванный «сибирским потрошителем», орудовал в Новокузнецке с мая по июнь 1991 года и с февраля по октябрь 1996 года. Он насиловал, пытал и убивал женщин и детей, плоть некоторых жертв употреблял в пищу. На счету изувера двадцать подтверждённых жертв. У него была сообщница — его мать Людмила. Она помогала заманивать несовершеннолетних подростков к ним в гости, после чего глава семейства убивал, расчленял и иногда ел новых знакомых.

Мать маньяка отсидела 13 лет в женской колонии. После освобождения она и её дочь не смогли вернуться в родной город и переехали в село. Сейчас Людмиле 85 лет, а её сыну, «сибирскому потрошителю», 54 года. Последние два десятилетия он проходит лечение в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области. Из-за препаратов и нервных срывов имеет большие проблемы со здоровьем и контролем агрессии.

И вот спустя много лет дочь одной из жертв душегуба решила обратиться в суд и потребовать более строгого наказания для серийного убийцы. Она считает, что Спесивцев лишь притворяется психом и заслуживает колонии для пожизненно заключённых. А ещё требует денежную компенсацию. Когда маньяк убил её маму, Тане был один годик.