Маньяк из Златоуста, жестоко убивший двух девочек, пожаловался на суровый срок

Жалоба на пожизненный срок, определённый Николаю Мозглякову, была возвращена без рассмотрения Верховным судом России. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Преступнику инкриминировали жестокое убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области.

«Возвращено без рассмотрения», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».

В суде возвращение жалобы без рассмотрения аргументировали статьёй 401.17 УПК (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Следовательно, подать очередную жалобу, если ранее её отказались рассматривать в суде или же её вернули без удовлетворения, невозможно. Примечательно, что осуждённый в течение года подавал кассационные жалобы уже пять раз.

Напомним, Николай Мозгляков отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима по решению Челябинского областного суда ещё в 2008 году. Он обвиняется в убийстве двух семиклассниц, чьи тела были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. Экспертиза обнаружила на теле одной из жертв следы удушения, у второй — множественные колото-резаные раны. По результатам судебно-психиатрической экспертизы Мозгляков был признан вменяемым.