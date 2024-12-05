У скопинского маньяка Виктора Мохова, похоже, появился подражатель

В Рязанской области, похоже, появился подражатель Скопинского маньяка. Как и Виктор Мохов, он заманивал четвероклассниц из местной школы, пишет Mash.

Речь идёт о 38-летнем местном активисте Александре В. До освобождения серийного насильника и его интервью с Ксенией Собчак он вёл примерный образ жизни: участвовал в субботниках и активно участвовал в жизни города. Однако после того, как Мохов вышел на свободу в середине 2021 года, его знакомые заметили резкие изменения в поведении Александра. Он стал замкнутым и агрессивным, а в последнее время начал проявлять интерес к детям. С мая 2024 года местные жители зафиксировали как минимум десять подобных инцидентов.

Задержание подражателя Мохова в парке Автозаводского района. Видео © Mash

Один из эпизодов произошел в том же парке Автозаводского района, где ранее действовал Виктор Мохов. Последний случай был зафиксирован накануне и попал на видео. Очевидцы задержали мужчину и вызвали Росгвардию. Александра доставили в отделение, а его действия стали предметом жалобы родителей. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в 2000 году Виктор Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, которые возвращались с дискотеки в Рязани. Он держал их в подземном бункере почти четыре года и неоднократно насиловал. Елена трижды забеременела, но детей так и не родила. Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения.