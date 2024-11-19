Мать раскрыла тайну детства копейского душителя, избежавшего тюрьмы за убийство 6 девушек

Мать маньяка Вячеслава Яикова, который совершил расправу над шестью девушками в Копейске Челябинской области, рассказала о проблемах с сыном ещё в раннем детстве. На откровенный разговор её вывели авторы документального фильма «Как вырастить маньяка?»

Семья жила в Киргизии и после распада СССР там ухудшилось качество медицинских услуг, тогда как мальчику требовался психиатр. В дошкольном возрасте ребёнку был поставлен диагноз «олигофрения». В восемь лет он знал всего несколько слов: мама, папа, дай. Однако женщина не занималась лечением сына и не искала для него специалистов, хотя отставание в развитии проявлялось всё сильнее и сильнее.

В период с 2002 по 2003 год Яиков проживал в Копейске. Он не имел профессии и подрабатывал разнорабочим. Мужчина зверски убил шесть девушек, но в ходе судебных слушаний его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.